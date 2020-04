Al Bano | «Io e Loredana Lecciso | di nuovo insieme»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 18 aprile 2020) La famiglia prima di tutto. In tempi di coronavirus, Albano Carrisi e Loredana Lecciso stanno vivendo sotto lo stesso tetto l’isolamento domiciliare: per alcuni può suonare come una novità, per altri – gli amici del cantante – è invece cosa nota. «Sono tornato con Loredana, le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’», ha rivelato a Di Più Tv. «Stiamo trascorrendo la quarantena a Cellino San Marco».