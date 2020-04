Aggredisce la ex a martellate, 37enne in gravi condizioni (Di sabato 18 aprile 2020) Donna di 37 anni aggredita a Roma dall’ex compagno. L’uomo è stato arrestato dalla polizia. ROMA – Una donna di 37 anni è stata aggredita a Roma dall’ex compagno. L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 17 aprile 2020 in un garage nella zona Capannelle. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe atteso la donna nella struttura per poi colpirla con un martello. La vittima è stata portata d’urgenza in ospedale in codice rosso con i medici che non hanno sciolto la prognosi. Nelle prossime ore potrebbe essere ascoltata dagli inquirenti che, intanto, hanno fermato l’uomo con l’accusa di tentato omicidio e rapina aggravata. L’aggressione L’aggressione è avvenuta nella serata di venerdì. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex compagno avrebbe ... Leggi su newsmondo Indossa la mascherina e aggredisce a martellate l'ex fidanzata (Di sabato 18 aprile 2020) Donna di 37 anni aggredita a Roma dall’ex compagno. L’uomo è stato arrestato dalla polizia. ROMA – Una donna di 37 anni è stata aggredita a Roma dall’ex compagno. L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 17 aprile 2020 in un garage nella zona Capannelle. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe atteso la donna nella struttura per poi colpirla con un martello. La vittima è stata portata d’urgenza in ospedale in codice rosso con i medici che non hanno sciolto la prognosi. Nelle prossime ore potrebbe essere ascoltata dagli inquirenti che, intanto, hanno fermato l’uomo con l’accusa di tentato omicidio e rapina aggravata. L’aggressione L’aggressione è avvenuta nella serata di venerdì. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex compagno avrebbe ...

RaiNews : #18aprile Ha aspettato la sua ex nel box auto condominiale e l'ha colpita a martellate. Prima di scappare le ha rub… - Agenzia_Ansa : Aggredisce la ex a martellate, la donna è grave. E' accaduto a Roma nella zona Capannelle #ANSA - repubblica : Roma, aggredisce ex a martellate: donna grave [aggiornamento delle 10:15] - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #18aprile Ha aspettato la sua ex nel box auto condominiale e l'ha colpita a martellate. Prima di scappare le ha rubato il pc p… - Christianzu76 : Roma, aggredisce l’ex a martellate: grave una 37enne, lui arrestato #5tochange -