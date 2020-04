Acerra, nuovo caso di positività al Covid: il sindaco annuncia altra stretta (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – Si registra un altro caso di Coronavirus ad Acerra e si riferisce a una persona proveniente da una struttura di cura. Salgono a 15 le persone positive, 2 i guariti, mentre si annuncia una nuova stretta sui controlli in città. Il sindaco Lettieri: “C’è chi rispetta le regole ma non possiamo permetterci comportamenti irresponsabili ora”. Aggiornamento sui dati dei contagi nella città di Acerra: il dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord ha comunicato un nuovo caso positivo al Coronavirus residente ad Acerra, pertanto, le persone che sono positive in città salgono a 15, mentre il numero dei guariti rimane di 2. Anche quest’ultimo caso positivo proviene da una struttura di cura. A tutti loro ed ai loro familiari gli auguri di buona guarigione ... Leggi su anteprima24 Acerra - un nuovo caso positivo e 25 persone multate dalla Polizia Municipale

Emergenza Covid - ad Acerra un nuovo positivo e un guarito

Terra dei Fuochi - nuovo disastro ad Acerra : brucia il sito di stoccaggio dei rifiuti (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Si registra un altrodi Coronavirus ade si riferisce a una persona proveniente da una struttura di cura. Salgono a 15 le persone positive, 2 i guariti, mentre siuna nuovasui controlli in città. IlLettieri: “C’è chi rispetta le regole ma non possiamo permetterci comportamenti irresponsabili ora”. Aggiornamento sui dati dei contagi nella città di: il dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord ha comunicato unpositivo al Coronavirus residente ad, pertanto, le persone che sono positive in città salgono a 15, mentre il numero dei guariti rimane di 2. Anche quest’ultimopositivo proviene da una struttura di cura. A tutti loro ed ai loro familiari gli auguri di buona guarigione ...

rep_genova : Scuola, Ettore Acerra nuovo direttore scolastico della Liguria [aggiornamento delle 20:52] - giannigosta : Acerra: un nuovo caso positivo al COVID-19 e un guarito in città - TeleradioNews : Acerra: un nuovo caso positivo al COVID-19 e un guarito in città - TeleradioNews : Acerra: un nuovo caso positivo al COVID-19 e un guarito in città -

Ultime Notizie dalla rete : Acerra nuovo Acerra, nuovo caso di positività al Covid: il sindaco annuncia altra stretta anteprima24.it Augusta Celada al vertice dell’Usr Lombardia

Ai nuovi direttori generali vanno i miei auguri di buon lavoro". Nel Lazio arriva Rocco Pinneri. Il nuovo direttore generale della Liguria è Ettore Acerra. In Sicilia Stefano Suraniti. Metti mi piace ...

Nominati i DG degli Uffici Scolastici Regionali di Lazio, Liguria, Lombardia e Sicilia

Il nuovo Direttore Generale della Liguria è Ettore Acerra, fino ad oggi a capo della Struttura che si occupa degli Esami di Stato a Roma. In Lombardia arriva Augusta Celada, già Direttore Generale ...

Ai nuovi direttori generali vanno i miei auguri di buon lavoro". Nel Lazio arriva Rocco Pinneri. Il nuovo direttore generale della Liguria è Ettore Acerra. In Sicilia Stefano Suraniti. Metti mi piace ...Il nuovo Direttore Generale della Liguria è Ettore Acerra, fino ad oggi a capo della Struttura che si occupa degli Esami di Stato a Roma. In Lombardia arriva Augusta Celada, già Direttore Generale ...