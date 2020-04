"Accuse di ritardi vergognose". Gallera tira fuori le carte: giù le mani dalla Lombardia (Di sabato 18 aprile 2020) Giulio Gallera è stanco del tiro a bersaglio sulla Lombardia e tira fuori le carte. Quest'ultime “non mentono” e dimostrano che la Regione ha dato “piena e pronta attuazione alle linee guida del ministero della Salute del 22 gennaio che avevano per oggetto le modalità di presa in carico dei cittadini al rientro dalla Cina e i loro contatti che presentavano sintomi riferibili al Covid”. Modalità che erano state trasmette a tutti i rappresentanti del sistema socio-sanitario il 23 gennaio, con nota G.1.2020.0002677: “Ogni altra ricostruzione su ritardi e omissioni è priva di fondamento, vergognosa e strumentale”. Inoltre, Gallera ha evidenziato che il 27 gennaio, ovvero quattro giorni dopo, la Regione aveva diramato una nuova comunicazione “indicando anche i 17 reparti di malattie infettive che avrebbero preso in carico ... Leggi su liberoquotidiano Anziani abbandonati nelle Rsa - tamponi e ritardi nelle zone rosse - Gallera ai medici lombardi : «Accuse gratuite - dovreste collaborare»

Ogni altra ricostruzione su ritardi e omissioni è priva di fondamento, vergognosa e strumentale". Lo riferisce l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera in relazione ad alcuni ...

Coronavirus, indagine Usa: epidemia dopo l'incidente in un laboratorio di Wuhan

Pechino non tarda a respingere l'accusa: ha ribadito che non esistono prove né "basi scientifiche" per queste ... Pechino ha anche respinto con forza le notizie sul fatto che avrebbe dato con ritardo ...

