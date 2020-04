(Di sabato 18 aprile 2020) aranno presto pronti e disponibili 24letto in più indelmodulare di, realizzato dalla Regione Campania, che potranno essere utilizzati per i pazienti gravi Covid19. Lo assicura il governatore Vincenzo De, che questa mattina ha volutore di persona ilper rendersi conto dell'avanzamento dei lavori: "Non sarà demolito dopo 2 mesi".

Visita del governatore della Campania, stamattina, all’ospedale modulare Covid in corso di realizzazione a Caserta. Un “intervento dal valore straordinario”, lo ha definito De Luca, che prevede la ...A Caserta De Luca visita il cantiere del nuovo ospedale: 24 posti terapia intensiva in più aranno presto pronti e disponibili 24 posti letto in più in terapia intensiva del nuovo ospedale modulare di ...