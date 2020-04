25 aprile: De Maria (Pd), ‘indecente che La Russa strumentalizzi coronavirus’ (Di sabato 18 aprile 2020) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “è davvero inaccettabile ed indecente che La Russa voglia strumentalizzare il dramma del Coronavirus per attaccare il 25 aprile. La liberazione dal fascismo e dal nazismo è la festa di tutti gli italiani. Nell’antifascismo e nella Resistenza ci sono le radici della nostra democrazia e della nostra Costituzione”. Lo afferma Andrea De Maria, deputato del Pd e segretario di presidenza della Camera. “La memoria della Liberazione dalla guerra e dalla dittatura -aggiunge- è più attuale che mai, in questo momento così difficile per il Paese”. L'articolo 25 aprile: De Maria (Pd), ‘indecente che La Russa strumentalizzi coronavirus’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu #VFQuarantineStories : da Adriana Volpe a Guido Maria Brera - gli appuntamenti del 17 aprile

Ascolti tv 15 aprile : Maria De Filippi e Tu si que vales batte Alberto Angela - Striscia batte Amadeus

Uomini e Donne in onda il 20 aprile con Gemma e Giovanna : Maria spiega come sarà (Di sabato 18 aprile 2020) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “è davvero inaccettabile ed indecente che Lavoglia strumentalizzare il dramma del Coronavirus per attaccare il 25. La liberazione dal fascismo e dal nazismo è la festa di tutti gli italiani. Nell’antifascismo e nella Resistenza ci sono le radici della nostra democrazia e della nostra Costituzione”. Lo afferma Andrea De, deputato del Pd e segretario di presidenza della Camera. “La memoria della Liberazione dalla guerra e dalla dittatura -aggiunge- è più attuale che mai, in questo momento così difficile per il Paese”. L'articolo 25: De(Pd), ‘indecente che Lacoronavirus’ CalcioWeb.

teatroallascala : ACCADDE ALLA SCALA: 12 APRILE...1950 Maria (Meneghini) Callas esordisce al Teatro alla Scala, sostituendo all'ulti… - nicolettagrima2 : RT @LiaColombo1: Milano, ore 17.45 Grattacielo Pirelli. 18 Aprile 2002. (E chi se lo ricordava più?) R.I.P. Anna Maria Rapetti Alessand… - pipoli_maria : RT @MPSkino: Il 25 aprile rimanga la FESTA della LIBERAZIONE dall'occupazione NAZISTA e dal regime FASCISTA Non facciamo confusione Mai di… - ubbiubbi : RT @albertoinfelise: Fratelli d'Italia, una garanzia. Così come una garanzia è che chi non ama la nostra Repubblica nata dalla Resistenza o… - RufusGio : RT @albertoinfelise: Fratelli d'Italia, una garanzia. Così come una garanzia è che chi non ama la nostra Repubblica nata dalla Resistenza o… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Maria 25 aprile: De Maria (Pd), 'indecente che La Russa strumentalizzi coronavirus' Metro Governo verso il Decreto Aprile ma i prestiti restano un miraggio

Le imprese sono alla canna del gas e i soldi previsti nel decreto per assicurare la liquidità in vigore dall’8 aprile scorso non sono ancora arrivati a nessuno ... uno dei principali sindacati dei ...

Coronavirus: in Toscana più guarigioni che nuovi casi accertati

Sabato 18 aprile 2020 224 fuori dal tunnel e 127 positivi in più rispetto a ieri. Al Santa Maria Annunziata in due giorni positivi 28 operatori. Chiuso temporaneamente il reparto Covid di Medicina D ...

Le imprese sono alla canna del gas e i soldi previsti nel decreto per assicurare la liquidità in vigore dall’8 aprile scorso non sono ancora arrivati a nessuno ... uno dei principali sindacati dei ...Sabato 18 aprile 2020 224 fuori dal tunnel e 127 positivi in più rispetto a ieri. Al Santa Maria Annunziata in due giorni positivi 28 operatori. Chiuso temporaneamente il reparto Covid di Medicina D ...