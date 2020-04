World Press Photo, la foto dell’anno è di Yasuyoshi Chiba (Di venerdì 17 aprile 2020) Un giovane illuminato dalla luce di alcuni cellulari mentre recita una poesia nel bel mezzo di un blackout avvenuto durante una manifestazione a Khartum, in Sudan. Scattata lo scorso 19 giugno, la foto del giapponese Yasuyoshi Chiba dell’AFP si aggiudica il primo premio al World Press Photo, il concorso di fotogiornalismo più prestigioso al mondo che quest’anno celebra la sua 63esima edizione. La pandemia di portata globale legata al Coronavirus non ha reso possibile la celebrazione ufficiale dei vincitori dell’edizione 2020, ma non ha impedito alla giuria l’assegnazione dei premi nelle diverse categorie in concorso.Ad aggiudicarsi un posto nel palmares internazionale c’è anche il catanese Alessio Mamo, l’unico siciliano ad aver vinto quest’anno. Per la seconda volta porta a casa l’importante premio classificandosi secondo ... Leggi su ilfogliettone I vincitori del World Press Photo 2020

Il video e il progetto interattivo premiati al World press photo 2020

I vincitori del World Press Photo 2020 : ecco le foto che hanno vinto (Di venerdì 17 aprile 2020) Un giovane illuminato dalla luce di alcuni cellulari mentre recita una poesia nel bel mezzo di un blackout avvenuto durante una manifestazione a Khartum, in Sudan. Scattata lo scorso 19 giugno, ladel giapponesedell’AFP si aggiudica il primo premio al, il concorso digiornalismo più prestigioso al mondo che quest’anno celebra la sua 63esima edizione. La pandemia di portata globale legata al Coronavirus non ha reso possibile la celebrazione ufficiale dei vincitori dell’edizione 2020, ma non ha impedito alla giuria l’assegnazione dei premi nelle diverse categorie in concorso.Ad aggiudicarsi un posto nel palmares internazionale c’è anche il catanese Alessio Mamo, l’unico siciliano ad aver vinto quest’anno. Per la seconda volta porta a casa l’importante premio classificandosi secondo ...

Internazionale : Il 16 aprile sono stati annunciati i vincitori della 63ª edizione del World press photo, il più importante premio f… - emenietti : Tutti i vincitori del World Press Photo - RaiNews : Vince il fotografo giapponese Yasuyoshi Chiba con l'immagine di una manifestazione in Sudan. Le più belle foto in c… - CorriereTorino : World Press Photo, sul podio i piemontesi Bucciarelli e Rosso Guarda le immagini - lancellone : RT @Agenzia_Ansa: #WorldPressPhoto, vince il giapponese Yasuyoshi #Chiba Per uno scatto in Sudan. Premiato anche Kurokawa #ANSA https://t.… -