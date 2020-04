William e Kate parlano dello stress da quarantena - (Di venerdì 17 aprile 2020) Elisabetta Esposito Il Principe William e Kate Middleton si preoccupano della salute mentale ai tempi del coronavirus: ecco che cosa hanno sostenuto in un'intervista Il Principe William e Kate Middleton hanno affrontato in un’intervista un problema collaterale ma non meno importante da sviscerare durante l’epidemia di coronavirus: la salute mentale delle persone in auto-isolamento. Da sempre attenti alla questione - uno dei punti fermi di cui si occupa la Royal Foundation - i duchi di Cambridge hanno posto l’attenzione sul fatto che ci siano due categorie di persone che si possono sentire particolarmente alienate: coloro che si trovano appunto in quarantena, magari in completa solitudine, e coloro che invece stanno continuando ad andare al lavoro, tra cui i lavoratori del servizio sanitario nazionale britannico e anche i membri del loro staff. Questi ultimi ... Leggi su ilgiornale "Non è facile". Paura nel Regno Unito per William e Kate : le voci sulla salute mentale della coppia

Il principe William e la promessa romantica a Kate Middleton -

William ha fatto una promessa (rivoluzionaria) a Kate Middleton prima del royal wedding (Di venerdì 17 aprile 2020) Elisabetta Esposito Il PrincipeMiddleton si preoccupano della salute mentale ai tempi del coronavirus: ecco che cosa hanno sostenuto in un'intervista Il PrincipeMiddleton hanno affrontato in un’intervista un problema collaterale ma non meno importante da sviscerare durante l’epidemia di coronavirus: la salute mentale delle persone in auto-isolamento. Da sempre attenti alla questione - uno dei punti fermi di cui si occupa la Royal Foundation - i duchi di Cambridge hanno posto l’attenzione sul fatto che ci siano due categorie di persone che si possono sentire particolarmente alienate: coloro che si trovano appunto in, magari in completa solitudine, e coloro che invece stanno continuando ad andare al lavoro, tra cui i lavoratori del servizio sanitario nazionale britannico e anche i membri del loro staff. Questi ultimi ...

kjdweddingfairy : @_JokerRoses_ Matrimonio dell'anno ?? William e Kate who? - leggoit : William e Kate parlano della loro quarantena: compiti con i figli e il pensiero alla Regina - Noovyis : ('Non è facile'. Paura nel Regno Unito per William e Kate: le voci sulla salute mentale della coppia) Playhitmusic… - Adnkronos : #Coronavirus, #William e #Kate: 'Confinamento stressante, tutelare salute mentale' - ItalyQanons : Abbastanza iquientante il fatto che nella prima uscita di Kate e William per presentare il figlio nato lei indossas… -