Vuoi disinfettare e sanificare la tua casa? Ecco i consigli degli esperti

Leggi su chenews

(Di venerdì 17 aprile 2020) In questo lungo periodo di quarantena uno dei nostri pensieri è comela nostra, ma a volte non sappiamo come fare:Detergenti, Fonte foto: PixabayDurante questo lunghissimo periodo di quarantena da Nuovo Coronavirus molto spesso ci poniamo il problema di comela nostra, ma a volte non sappiamo come fare:che ci vengono in soccorso. Il Dottor Matteo Fadenti, specialista in tecniche della prevenzioneambienti e dei luoghi di lavoro eere AiFOS, intervistato dal giornale on line ‘FanPage‘, ha deciso di spiegare a tutti quali sono i modi migliori per la santificazione e la disinfestazione della nostra. “Il primo passaggio – spiega Fadenti – è una rimozione meccanica dello sporco: ...