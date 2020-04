Vomero invaso da cimici che pungono | i residenti | “Costretti anche alle finestre chiuse”

Leggi su fanpage

(Di venerdì 17 aprile 2020) Con il ritorno della primavera, i platani di via Luca Giordano, via Scarlatti e via Morghen sono infestati dalla tingide, la cimice degli alberi, chegli essere umani. Comitato Gazebo Verde: "A settembre l'agronomo dell'Asl aveva prescritto al Comune la disinfestazione invernale, ma non è stato fatto nulla. Pronta denuncia".