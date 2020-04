Volkswagen Tiguan - Ecco il primo bozzetto del restyling (Di venerdì 17 aprile 2020) La Volkswagen Tiguan si conferma leader nel mondo delle Suv e festeggia un traguardo importante con un'anteprima: è stato infatti diffuso il primo teaser del restyling, previsto nei prossimi mesi. La sport utility di Wolfsburg, dalla sua presentazione avvenuta nel 2007, ha conquistato 6 milioni di clienti a livello globale: nel proprio segmento è la preferita dagli europei ed è stato il modello di maggior successo per il marchio Volkswagen nel 2019, quando ne sono stati prodotti in totale 2.495 esemplari al giorno nelle fabbriche situate in Germania, Messico, Cina e Russia. Successo immediato per la Allspace. La Tiguan è stata totalmente rinnovata nel 2016 con l'arrivo della seconda generazione, basata sul pianale Mqb. Nel 2017 ha debuttato la versione a passo lungo con sette posti, ora preferita a livello globale dal 55% dei clienti: in base ai ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 aprile 2020) Lasi conferma leader nel mondo delle Suv e festeggia un traguardo importante con un'anteprima: è stato infatti diffuso ilteaser del, previsto nei prossimi mesi. La sport utility di Wolfsburg, dalla sua presentazione avvenuta nel 2007, ha conquistato 6 milioni di clienti a livello globale: nel proprio segmento è la preferita dagli europei ed è stato il modello di maggior successo per il marchionel 2019, quando ne sono stati prodotti in totale 2.495 esemplari al giorno nelle fabbriche situate in Germania, Messico, Cina e Russia. Successo immediato per la Allspace. Laè stata totalmente rinnovata nel 2016 con l'arrivo della seconda generazione, basata sul pianale Mqb. Nel 2017 ha debuttato la versione a passo lungo con sette posti, ora preferita a livello globale dal 55% dei clienti: in base ai ...

