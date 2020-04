VIDEO/ “Covid Hospital”, primi trasferimenti di pazienti alla Palazzina Alpi (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Segnali confortanti arrivano dal “Moscati” di Avellino. Nel pomeriggio odierno si sta procedendo al trasferimento nella Palazzina Alpi di tutti i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati alla Città Ospedaliera. La Palazzina, da oggi denominata “Covid Hospital” dell’Azienda Ospedaliera Moscati, sarà dedicata esclusivamente all’assistenza delle persone positive al nuovo Coronavirus. Nell’attiguo plesso ospedaliero potranno così gradualmente riprendere quelle attività sospese per l’emergenza. “Continuiamo a lavorare per l’inizio della Fase 2 della gestione di questa grande emergenza – ammette il manager del Moscati, Renato Pizzuti – Oggi realizziamo l’apertura della Palazzina Alpi. Completamente dedicata all’assistenza dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Segnali confortanti arrivano dal “Moscati” di Avellino. Nel pomeriggio odierno si sta procedendo al trasferimento nelladi tutti iaffetti da Covid-19 ricoveratiCittà Ospedaliera. La, da oggi denominata “Covid Hospital” dell’Azienda Ospedaliera Moscati, sarà dedicata esclusivamente all’assistenza delle persone positive al nuovo Coronavirus. Nell’attiguo plesso ospedaliero potranno così gradualmente riprendere quelle attività sospese per l’emergenza. “Continuiamo a lavorare per l’inizio della Fase 2 della gestione di questa grande emergenza – ammette il manager del Moscati, Renato Pizzuti – Oggi realizziamo l’apertura della. Completamente dedicata all’assistenza dei ...

Palazzo_Chigi : Il Covid-19 ci costringe a stare a casa ma se per te e per i tuoi figli è solo un luogo di violenza e paura potete… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Chi finanzia le frange estreme del sovranismo e dei movimenti contro Papa Francesco?… - TgrPiemonte : I sindacati condannano la gestione dell'emergenza #Covid nelle case di riposo e chiedono alla @regionepiemonte di i… - cristalaltea : RT @Filomen30847137: #Covid_19 #coronavirus Una domanda: la Polizia ha l'ordine di NON multarli? Immigrati in piazza nonostante quarantena… - AdamBenNasr2 : Il #coronavirus #Covid_19 è fuoriuscito dal laboratorio di #Wuhan Ora sappiamo perché abbiamo avuto il… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO “Covid Paziente zero Coronavirus: in Germania il primo caso in Europa Corriere della Sera