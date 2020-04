Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 17 APRILEORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PISANA E AURELIA; SI RALLENTA INOLTRE SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA GLI INTERVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’ RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONENORD DELL’AUTOSTRADA A1, PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE, OGGI 17 APRILE FINO ALLE 20.00 RESTERÀ CHIUSA LA RAMPA D’INGRESSO DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE FIANONO. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI IMMETTERSI IN DIRAMAZIONE DAL RACCORDO ANULARE. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD, IN QUESTO CASO SI TRATTA DI INTERVENTI SULLE BARRIERE DI SICUREZZA. PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI, ...