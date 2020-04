Venerdì 17 | sai perché si dice che porti sfortuna?

Leggi su chenews

(Di venerdì 17 aprile 2020) Venerdì 17 di un anno bisestile, in piena pandemia. Per le persone superstiziose non è certo un gran giorno. Ma perché siche? Fonte: InstagramConosciamo tutti il detto “Anno bisesto, anno funesto”. E questa volta pare proprio essere vero: in un periodo in cui siamo in piena pandemia, i superstiziosi non sanno più cosa aspettarsi da un venerdì 17. E questo 2020 non è partito di certo bene e nemmeno lo sta continuando. Nella cultura popolare questa data è riconosciuta all’unanimità come una giornata di cattivo auspicio. Scopriamo da dove nasce questa superstizione. Oggi è una giornata che per coloro che cedono alla superstizione ha un significato particolare: infatti, all’anno bisesto in piena pandemia si aggiunge anche il venerdì 17. Il timore per ...