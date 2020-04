Venerdì 17 di un anno bisestile (e in piena emergenza coronavirus): perché si crede che questo giorno “porti sfortuna” (Di venerdì 17 aprile 2020) L’anno bisesto più il venerdì 17. Saranno 24 ore di corna, cornetti, gesti apotropaici assortiti. Non bastava l’anno con 366 giorni invece di 365. Oggi in piena quarantena coronavirus ci mancava anche il venerdì sdrucciolo, quello con il numero che porta male. Certo, #restiamoacasa. Quindi il problema, a grandi linee, non si pone. Ma qualche estimatore clandestino di Final destination, o di qualche gag di Totò, potrebbe ricordare che i pericoli si celano prima di tutto tra le quattro mura casalinghe. Insomma, attrezzatevi, magari stando fermi immobili sul divano, così non vi tracciano nemmeno mentre vi spostate al bidone dell’immondizia per il minuto clandestino d’aria. Intanto due o tre cose che sappiamo di questa giornata numericamente sui generis. Sull’anno bisesto, anno funesto, oramai sapete tutto. Capita ogni quattro ... Leggi su ilfattoquotidiano Venerdì 17 - eptacaidecafobia - anno bisestile e virus/ Giorno più sfigato di sempre?

