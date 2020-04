Vende mascherine false a Roma, denunciato a Piazza Vittorio (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – Un cittadino pakistano nei pressi di Piazza Vittorio Enmanuele II ha avvicinato gli agenti del Commissariato Esquilino, impegnati nei servizi di controllo del territorio, riferendogli di aver acquistato poco prima una mascherina anti Coronavirus al costo di 2 euro senza peraltro ricevere lo scontrino fiscale. Gli investigatori si sono quindi portati presso il negozio ed hanno notato che in esposizione per la vendita, nei pressi della cassa del negozio, erano affisse delle mascherine in tessuto all’interno di una busta trasparente. Alla richiesta di spiegazioni il titolare, 62enne di origini indiane che indossava la mascherina ma non i guanti, non sapeva dare una valida motivazione all’esposizione di tale mercanzia. Su richiesta dei poliziotti il negoziante ha mostrato, occultate nel mobiletto adiacente la cassa, centinaia di altre mascherine della medesima ... Leggi su romadailynews Coronavirus - importavano mascherine dalla Cina per “servizi essenziali” ma le vendevano : 4 denunciati e 400mila dispositivi sequestrati

La vendetta dei renziani : Di Maio che dice sul truffatore delle mascherine?

Covid 19 - farmacie autorizzate a vendere singole mascherine (Di venerdì 17 aprile 2020)– Un cittadino pakistano nei pressi diEnmanuele II ha avvicinato gli agenti del Commissariato Esquilino, impegnati nei servizi di controllo del territorio, riferendogli di aver acquistato poco prima una mascherina anti Coronavirus al costo di 2 euro senza peraltro ricevere lo scontrino fiscale. Gli investigatori si sono quindi portati presso il negozio ed hanno notato che in esposizione per la vendita, nei pressi della cassa del negozio, erano affisse dellein tessuto all’interno di una busta trasparente. Alla richiesta di spiegazioni il titolare, 62enne di origini indiane che indossava la mascherina ma non i guanti, non sapeva dare una valida motivazione all’esposizione di tale mercanzia. Su richiesta dei poliziotti il negoziante ha mostrato, occultate nel mobiletto adiacente la cassa, centinaia di altredella medesima ...

WRicciardi : non vi fate turlupinare: distanza di sicurezza, lavaggio delle mani e igiene degli ambienti di vita e di lavoro son… - CasilinaNews : #Roma. #Esquilino, negozio vende #mascherine, prodotti di igiene senza marchio #CE - mauroparisi28 : Molte IMPRESE hanno convertito la loro produzione a fare MASCHERINE e GUANTI USA e GETTA, dispositivi da rendere O… - MaryFerri1 : @StrunzTruppen @catlatorre In toscana Unicoop vende un pacco da 16 mascherine chirurgiche a tre veli a €12,80 - G_Chinellato : RT @CaroniaGaspare: Le mascherine ci sono e anche in abbondanza, ma chi cela li vende su eBay,Amazon, Facebook ecc.. Fate controllare alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Vende mascherine Vende mascherine false a Roma, denunciato a Piazza Vittorio RomaDailyNews Vende mascherine false a Roma, denunciato a Piazza Vittorio

Roma – Un cittadino pakistano nei pressi di Piazza Vittorio Enmanuele II ha avvicinato gli agenti del Commissariato Esquilino, impegnati nei servizi di controllo del territorio, riferendogli di aver ...

Sassuolo. Dalle vernici per la Formula 1 alle mascherine da 0,60 cent

Non vogliamo speculare su un problema che riguarda tutti e approfittare del momento: ho sentito da alcuni fornitori che avevo contattato proposte che definirei “volgari”, e che mi avrebbero costretto ...

Roma – Un cittadino pakistano nei pressi di Piazza Vittorio Enmanuele II ha avvicinato gli agenti del Commissariato Esquilino, impegnati nei servizi di controllo del territorio, riferendogli di aver ...Non vogliamo speculare su un problema che riguarda tutti e approfittare del momento: ho sentito da alcuni fornitori che avevo contattato proposte che definirei “volgari”, e che mi avrebbero costretto ...