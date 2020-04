Valentina Rapisarda Instagram | in Senza veli a prendere il sole | «Come sport fai venire

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) «Non so più che scrivere quindi penso vada bene “la vita è un brivido che vola via è tutto un equilibrio sopra la follia”. Mi annoiooooooooooooooooooooo. #crazy #quarantinelife #me #onlygoodvibes #nude #girl #grazie», così scrive su, ex corteggiatrice di ‘Uomini e donne’, famosa per essere stata la compagna di Andrea Cerioli. I duericorderete si sono conosciuti al dating show di Canale 5, ma hanno continuato la frequentazione lontano dai riflettori, dal momento che il bolognese non arrivò alla scelta. Era il 2014, da allora ne è passato di tempo,oggi è una delle influencer più ammirate sui social, complici il suo corpo meraviglioso e le curve favolose., in Senza veli ail: «fai ...