Vacanze estive Coronavirus, come saranno le ferie degli italiani ad agosto tra spiagge e borghi (Di venerdì 17 aprile 2020) L'estate si avvicina, ma l'emergenza Coronavirus non permette di organizzarsi per le ferie nei mesi estivi. Il governo sta studiando varie ipotesi, nel tentativo di permettere ai cittadini di godersi qualche giorno di relax in spiaggia, in montagna o nei borghi e nelle città italiane, ma con regole molto rigide da rispettare. Intanto si pensa anche a un bonus vacanza da spendere in Italia.

Coronavirus - Borrelli : “Prenotare le vacanze estive? Non so rispondere - ma credo che nessuno lo sappia fare”

Coronavirus vacanze estive - si potrà andare al mare? «Aspettate a prenotare» (Di venerdì 17 aprile 2020)

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze estive Vacanze estive Coronavirus, come saranno le ferie degli italiani ad agosto tra spiagge e borghi Fanpage.it Alberghi e tour operator: "Nell'Isola vacanze sicure"

L'analisi avviata sulla base degli utenti italiani di Portale Sardegna e Charming Sardinia ha fatto emergere un dato che conforta: solo il 7 per cento degli intervistati prevede di non fare le vacanze ...

Con la proroga del lockdown fino al 3 maggio, molti italiani iniziano a chiedersi cosa succederà quest’estate con l'emergenza Coronavirus ancora in corso. Non solo per la ripresa del lavoro a pieno ...

L'analisi avviata sulla base degli utenti italiani di Portale Sardegna e Charming Sardinia ha fatto emergere un dato che conforta: solo il 7 per cento degli intervistati prevede di non fare le vacanze ...