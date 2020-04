Vacanza in Italia? Allo studio un bonus da 325 euro (Di venerdì 17 aprile 2020) Michele Di Lollo C’è sul tavolo del governo uno studio che è basato sulla detrazione fiscale. Intervento che costerebbe Allo Stato tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro Un bonus per andare in Vacanza. Gli scienziati ci dicono che la prossima estate sarà Italiana. Già, perché sarà quasi sicuramente impossibile recarsi all’estero per godere di una meritata pausa dal lavoro. Se sarà possibile, riscopriremo le bellezze Italiane. Si andrà in spiaggia magari vicino casa. Senza troppa ambizione. Le richieste dei settori più colpiti dal coronavirus, intanto, si moltiplicano e si avverte l’esigenza di supportare chi è in difficoltà. Risponde a questa necessità il lavoro in corso per incentivare la ripresa di una delle aree economiche in assoluto più tartassate dalla pandemia, il ... Leggi su ilgiornale CORONAVIRUS ITALIANI IN VACANZA?/ Ecco come : box in plexiglass per il distanziamento

Turismo italiano : un manifesto e buoni vacanza per salvarlo

