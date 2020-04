Usura | occorre il 2 | 1% rispetto al tasso stabilito per gli interessi

(Di venerdì 17 aprile 2020) Avv. Antonio Sansonetti - Con la sentenza numero 905/2020 qui sotto allegata, il Tribunale di Lecce ha affrontato la questione dell'rietà degliapplicati a un contratto di mutuo, stabilendo che essa si riscontra se viene superata la soglia del 2,1% dell'importo pattuito dalle parti al momento della stipula del contratto di mutuo. Alla base della decisione, vi era l'opposizione all'esecuzione con la quale un cliente aveva convenuto in giudizio un istituto di credito, contestando l'applicazione di tassiri nel mutuo oggetto di esecuzione e la simulazione della causa del contatto. Differenza tradi mora ecorrispettiviIl principio di simmetriasopravvenutaDifferenza tradi mora ecorrispettiviTorna su In corso di causa, ...

Differenza tra interessi di mora e interessi corrispettivi [Torna su] In corso di causa, veniva accertato che, nel momento in cui la parte debitrice era andata in mora, la banca aveva applicato tassi ...