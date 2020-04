Uova e cioccolato | ricette beauty con due ingredienti speciali

Leggi su bigodino

(Di venerdì 17 aprile 2020) Prendete lee poi un po’ di, stiamo per preparare una ricetta. E non di quelle da servire in tavola o da assaporare durante l’ora della merenda, ma una di quelle per prenderci cura dei nostri capelli e del nostro benessere., non solo in cucina Chi ha detto che questi duedebbano essere utilizzati solo per la preparazione di un dolce? Le proprietà dellee quelle delinfatti sono tantissime e alcune di queste rappresentano un vero e proprio toccasana per la cura della nostra pelle e non solo. Ad esempio un uovo, unico allo yogurt naturale a un po’ di olio extra vergine di oliva può dare vita ad un balsamo naturale per capelli secchi e danneggiati. Se volete rendere la vostra chioma forte, luminosa e idratata sapete cosa fare. Ilper il viso Se volete sentirvi un po’ meno in colpa ...