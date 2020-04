‘Uomini e Donne’, uno storico ex tronista ha ritrovato l’amore: le foto con la nuova fidanzata (Di venerdì 17 aprile 2020) Jack Vanore è uno dei volti più amati di Uomini e Donne, il programma che gli ha permesso di ricoprire due ruoli differenti nel tempo: prima corteggiatore, poi tronista e poi opinionista del Trono Classico a fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dopo varie frequentazioni e varie storie – tra cui quella con l’autrice storica del dating show Raffaella Mennoia conclusasi un po di tempo fa ma con cui tutt’ora intrattiene un ottimo rapporto e quella con Marina Dervishi ligure come lui – oggi, il cuore del bel genovese pare abbia ricominciato a battere. La fortunata si chiama Linda Giovanazzi e a differenza delle altre volte in cui Jack per via della sua riservatezza ha sempre preferito non esporre pubblicamente i propri sentimenti, questa volta ha scelto di presentare la sua fidanzata al grande pubblico tramite il suo profilo Instagram proprio per la ... Leggi su isaechia ‘Uomini e donne’ - Martina Luchena risponde una volta per tutte alle voci di un suo presunto flirt con Jeremias Rodriguez! (Video)

