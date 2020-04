Una Vita, anticipazioni spagnole: Susana si sposa! (Di venerdì 17 aprile 2020) Avvenimento importante a “Una Vita” (Acacias 38): Susana si sposa! Nel filmato che abbiamo postato sotto questo articolo, vediamo la donna seduta nel salotto di Liberto e Rosina con Ramòn, Carmen, Antonito e Lolita incinta. Stanno chiacchierando quando qualcuno bussa alla porta e Liberto ordina a Casilda di aprire. Arriva in atteso Don Armando, che viene accolto da Liberto. Dice gaiamente che deve discutere qualcosa da solo con Susana e tutti fanno per alzarsi; lei, però, li ferma, si alza e dice ad Armando di essere tra amici. Sono praticamente la sua famiglia, perciò lui può dire tranquillamente qualunque cosa debba dire. Rosina si rivolge incuriosita a Lolita; Armando dice a Susana che non c’è problema e le chiede di accompagnarlo in una missione a Roma. Tutti, la donna in primis, sono stupiti, perché sanno bene quello che ... Leggi su pianetadonne.blog “Gemma Galgani ha una doppia vita - ecco chi è davvero” : Bufera a UeD - parla un suo ex

Una Vita Trame dal 20 a venerdì 24 aprile 2020 : Celia muore e Acacias fa un salto in avanti di 10 anni

