Una “Via della salute” tra Cina e Italia grazie a Conflavoro Pmi (Di venerdì 17 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una nuova “Via della Seta” incentrata sulla salute per combattere il Covid-19. E' la novita' per tutte le imprese Italiane, ufficializzata dal CCPIT – China Council for the Promotion of International Trade di Shandong e da Conflavoro Pmi. Il protocollo d'intesa e' stato firmato in videoconferenza da Yu Fenggui, presidente del CCPIT Shandong e da Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro Pmi. La Cina per tramite dell'accordo siglato garantira' all'Italia priorita' e certezza dei dispositivi medici e non, come mascherine, guanti, visiere eccetera, alle aziende Italiane, per far si' che i nostri lavoratori possano ricevere tutti i dispositivi utili a prevenire il contagio del virus Covid-19 nel momento della loro ripartenza. Il protocollo garantisce una verifica certa e sicura sui prodotti che saranno inviati alle imprese Italiane, in ottica di ... Leggi su liberoquotidiano Cronaca di una “via Crucis” nel nord Italia all’epoca del Coronavirus

Borsellino - Di Matteo : “Via D’Amelio non fu una strage solo di mafia. I depistaggi cominciarono con la scomparsa dell’agenda Rossa” (Di venerdì 17 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una nuova “ViaSeta” incentrata sulla salute per combattere il Covid-19. E' la novita' per tutte le impresene, ufficializzata dal CCPIT – China Council for the Promotion of International Trade di Shandong e daPmi. Il protocollo d'intesa e' stato firmato in videoconferenza da Yu Fenggui, presidente del CCPIT Shandong e da Roberto Capobianco, presidente diPmi. Laper tramite dell'accordo siglato garantira' all'priorita' e certezza dei dispositivi medici e non, come mascherine, guanti, visiere eccetera, alle aziendene, per far si' che i nostri lavoratori possano ricevere tutti i dispositivi utili a prevenire il contagio del virus Covid-19 nel momentoloro ripartenza. Il protocollo garantisce una verifica certa e sicura sui prodotti che saranno inviati alle impresene, in ottica di ...

enpaonlus : Dopo Shenzhen, anche la città di Zhuhai vieta il consumo di carne di cani, gatti e animali selvatici.…… - virginiaraggi : Il programma #StradeNuove va avanti, nel rispetto delle norme di sicurezza per gli operatori. Oggi voglio parlarvi… - pfmajorino : Poi mi dite che quella del #Commissariamento è una proposta troppo 'radicale' (sig). Siamo di fronte a un President… - andreamusashi69 : @virginiaraggi @Roma Comunque in zona Marconi (via Grimaldi, oderisi da Gubbio , ecc) c’è una festa tra macchine e gente per strada - SusyEmaig : @Andrea_V_73 Tacchi a spillo e abito da sera, solo per serate speciali. Nella normalità non li indosso mai. C’è una via di mezzo -