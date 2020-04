Un sito cerca e fa votare le proposte per superare l’emergenza Covid-19 (Di venerdì 17 aprile 2020) Qualcuno ha già proposto di installare barriere di plastica sui taxi, tra il conducente e il passeggero, che al suo fianco dovrebbe trovare sempre una boccetta di disinfettante per le mani. A pagare l'operazione dovrebbe essere uno sponsor, che in cambio può mettere il suo logo sulla boccetta. Chi si igienizza, butta l'occhio al logo e ringrazia. Lo spunto di un altro utente è stato quello di creare cerchi a un metro di distanza l'uno dall'altro sui marciapiedi davanti ai negozi, per convogliare una fila che rispetti le regole. Di nuovo, si può tentare di coinvolgere un investitore che copra le spese: a Milano sono riusciti a fare sponsorizzare una fermata della metropolitana, non ci sono limiti e confini agli interstizi in cui sa infilarsi il marketing. E poi, ancora: candidature di applicazioni per fare il check-in nei negozi e andarci su prenotazione, come ... Leggi su panorama Coronavirus - un sito cerca e fa votare le proposte per superare l’emergenza (Di venerdì 17 aprile 2020) Qualcuno ha già proposto di installare barriere di plastica sui taxi, tra il conducente e il passeggero, che al suo fianco dovrebbe trovare sempre una boccetta di disinfettante per le mani. A pagare l'operazione dovrebbe essere uno sponsor, che in cambio può mettere il suo logo sulla boccetta. Chi si igienizza, butta l'occhio al logo e ringrazia. Lo spunto di un altro utente è stato quello di creare cerchi a un metro di distanza l'uno dall'altro sui marciapiedi davanti ai negozi, per convogliare una fila che rispetti le regole. Di nuovo, si può tentare di coinvolgere un investitore che copra le spese: a Milano sono riusciti a fare sponsorizzare una fermata della metropolitana, non ci sono limiti e confini agli interstizi in cui sa infilarsi il marketing. E poi, ancora: candidature di applicazioni per fare il check-in nei negozi e andarci su prenotazione, come ...

zazoomnews : Un sito cerca e fa votare le proposte per superare l’emergenza Covid-19 - #cerca #votare #proposte #superare - 4ZampeNews : Coronavirus, un sito cerca e fa votare le proposte per superare l’emergenza - laventaesplora : Nel blog sul nostro sito trovate il #webcast nel quale parliamo con Luca Imperio delle #esplorazioni in #Iran marid… - AlbertaColombo1 : @ilaria62238135 @INPS_it Si va nel sito dell'inps si cerca fascicolo previdenziale, poi prestazioni e pagamanti.... l'hanno appena caricato - sakura_yazawa : RT @FaberVonCastell: La morsa della censura su Facebook si fa sempre più stretta. Per chi cerca info sul #COVID19 su profili scomodi è prev… -

Ultime Notizie dalla rete : sito cerca Coronavirus, un sito cerca e fa votare le proposte per superare l’emergenza Panorama Simeone: termine accesso trattamenti Pma va prorogato a tutto 2020

Attraverso una nota ho evidenziato al presidente Zingaretti e all’assessore D’Amato la necessita’ di trovare una soluzione immediata anche per via dell’emergenza ... ha stilato 10 raccomandazioni per ...

Coronavirus: Baglioni, donazioni per aiutare gli infermieri

Sentite spesso musicisti, attori, personaggi pubblici rivolgersi alla platea per le donazioni, ecco io lo voglio fare per loro: c'è questo sito, noicongliinfermieri.org che cura ogni aspetto degli ...

Attraverso una nota ho evidenziato al presidente Zingaretti e all’assessore D’Amato la necessita’ di trovare una soluzione immediata anche per via dell’emergenza ... ha stilato 10 raccomandazioni per ...Sentite spesso musicisti, attori, personaggi pubblici rivolgersi alla platea per le donazioni, ecco io lo voglio fare per loro: c'è questo sito, noicongliinfermieri.org che cura ogni aspetto degli ...