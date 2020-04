Un posto al sole anticipazioni puntata 17 aprile 2020: Arianna lascia Napoli (Di venerdì 17 aprile 2020) Nella soap Un posto al sole assistiamo a continui cambiamenti di situazioni: Arianna Landi sembrava intenzionata a riconciliarsi con Andrea, ma poi è tornata sui suoi passi, ed pra sembra voler partire definitivamente. Filippo Sartori, intanto, scopre che Roberto vuole chiudere la Startbox, e rimane sgradevolmente sorprese. Giulia continua ad essere in pericolo per via del boss Vintariello, ma pare disposta a correre qualsiasi rischio. Un posto al sole anticipazioni puntata 17 aprile 2020: la partenza di Arianna Il rapporto fra Andrea ed Arianna appare definitivamente compromesso. La Landi sente che qualcosa si è rotto inevitabilmente fra lei ed il compagno, e decide che non è più il caso di cercare di rattoppare, ormai non si può più andare avanti. Così, Arianna prepara la sua partenza, ed il suo addio definitivo a Filippo. Guido, che ... Leggi su pianetadonne.blog Un Posto al Sole Anticipazioni 17 aprile 2020 - puntata in replica : Franco terrorizzato! Ecco cosa teme il Boschi

Un Posto al Sole : Ecco che fine ha fatto Gianluca Palladini

