Trump: “riaprire l’America, è arrivato il momento”, tre fasi per rinascere (Di venerdì 17 aprile 2020) Tre fasi per riaprire l’America e far tornare a girare l’economia, ormai sull’orlo di una depressione. Donald Trump presenta le linee guida per tornare alla normalità e alla fine rimanda ai governatori dei singoli Stati la decisione su quando aprire. L’America è in ginocchio, si contano migliaia di morti e l’economia rischia la depressione. Il … L'articolo Trump: “riaprire l’America, è arrivato il momento”, tre fasi per rinascere proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - Stati Uniti : il Paese con più morti. Trump spera di “riaprire” molto presto

Albi1966 : Tutto il mondo è paese! Coronavirus, il primo maggio Trump vuole riaprire l’America @sole24ore - BesmirSkendaj : RT @Consell100: @nazek_vesco @fede9013 @RonaldL82181810 @gadlernertweet Ma non scherzare secondo te loro si ricordano che Salvini i primi d… - oldblackmagic : @FedericoRampini MA come è davvero la situazione a NY Ma davvero Trump taglia OMS e vuole riaprire tutto? Davvero… - infoitestero : Oltre 20 milioni di americani senza lavoro, Trump vuole riaprire - infoitestero : Trump, piano in tre fasi per riaprire l’America: «È arrivato il momento» -

