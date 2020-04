Trapattoni: «Per fortuna hanno inventato le videochiamate. Il mio futuro? Sono ai supplementari» (Di venerdì 17 aprile 2020) Su Repubblica bellissima e toccante intervista di Maurizio Crosetti a Giovanni Trapattoni che il 17 marzo ha compiuto 81 anni. Ne pubblichiamo qualche stralcio. Come sta vivendo questo tempo così difficile? «Resto tranquillo in casa, nel mio studio dove custodisco i ricordi: le coppe, le fotografie, i cimeli, ma soprattutto la collezione di musica classica. Ecco, ne sto ascoltando tantissima. E poi faccio le parole crociate, l’altra mia grande passione». Come trascorre le giornate? «Con mia moglie Paola guardiamo le fotografie. Poi, per fortuna hanno inventato le videochiamate, così possiamo parlare con i nostri figli Alessandra e Alberto, con i nostri nipoti Edoardo e Riccardo e possiamo vedere il piccolo Davide, nato a luglio dell’anno scorso, quando Sono diventato bisnonno: è il primato di cui più vado orgoglioso, auguro di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 aprile 2020) Su Repubblica bellissima e toccante intervista di Maurizio Crosetti a Giovanniche il 17 marzo ha compiuto 81 anni. Ne pubblichiamo qualche stralcio. Come sta vivendo questo tempo così difficile? «Resto tranquillo in casa, nel mio studio dove custodisco i ricordi: le coppe, le fotografie, i cimeli, ma soprattutto la collezione di musica classica. Ecco, ne sto ascoltando tantissima. E poi faccio le parole crociate, l’altra mia grande passione». Come trascorre le giornate? «Con mia moglie Paola guardiamo le fotografie. Poi, perle, così possiamo parlare con i nostri figli Alessandra e Alberto, con i nostri nipoti Edoardo e Riccardo e possiamo vedere il piccolo Davide, nato a luglio dell’anno scorso, quandodiventato bisnonno: è il primato di cui più vado orgoglioso, auguro di ...

napolista : Trapattoni: «Per fortuna hanno inventato le videochiamate. Il mio futuro? Sono ai supplementari» A Repubblica: «Ar… - RaiSport : ? @giovanni_iltrap: 'Restiamo in difesa, poi usciremo dall'area' L'ex ct #azzurro: 'Chiudersi per poi ripartire e g… - NEROaMETAno : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Trapattoni: “Mi sogno in campo, ora tifo per i medici” [di MAURIZIO CROSETTI] - repubblica : Oggi su Rep: ???? Trapattoni: “Mi sogno in campo, ora tifo per i medici” [di MAURIZIO CROSETTI] - SimoneCosimi : Trapattoni a @repubblica: “Restiamo tutti in difesa. Poi usciremo dall’area di rigore”. Il calcio è una metafora co… -