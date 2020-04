Trapattoni: «Il calcio ci servirà per ricominciare» (Di venerdì 17 aprile 2020) Giovanni Trapattoni, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni de La Repubblica per analizzare il momento che sta attraversando il nostro paese L’ex allenatore Giovanni Trapattoni è intervenuto ai microfoni de La Repubblica. Ecco le sue parole sul momento che sta attraversando l’Italia: «Dico che è il momento di stare tutti in difesa. Ci sarà tempo per uscire di nuovo dall’area di rigore. Dobbiamo pensare a chi sta facendo andare avanti l’Italia, e trovare forza da queste persone. Sono loro, adesso, la nostra grande squadra. Ma non dimentichiamo che di quella squadra facciamo parte tutti e tutti dobbiamo fare la nostra parte». calcio – «Mi manca, farne a meno mi rattrista, perché lo sport è vita e gioia. Neppure le guerre mondiali lo avevano fermato del tutto, e questo ci fa riflettere sulla ... Leggi su calcionews24 Giovanni Trapattoni compie 81 anni! Auguri a uno dei grandi viandanti del calcio (Di venerdì 17 aprile 2020) Giovanni, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni de La Repubblica per analizzare il momento che sta attraversando il nostro paese L’ex allenatore Giovanniè intervenuto ai microfoni de La Repubblica. Ecco le sue parole sul momento che sta attraversando l’Italia: «Dico che è il momento di stare tutti in difesa. Ci sarà tempo per uscire di nuovo dall’area di rigore. Dobbiamo pensare a chi sta facendo andare avanti l’Italia, e trovare forza da queste persone. Sono loro, adesso, la nostra grande squadra. Ma non dimentichiamo che di quella squadra facciamo parte tutti e tutti dobbiamo fare la nostra parte».– «Mi manca, farne a meno mi rattrista, perché lo sport è vita e gioia. Neppure le guerre mondiali lo avevano fermato del tutto, e questo ci fa riflettere sulla ...

