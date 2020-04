The Athletic celebra Gratton l’uomo che eliminò il bianco e nero dalle nostre tv (Di venerdì 17 aprile 2020) Le grafiche psichedeliche della Domenica Sprint. Il galletto del Bari. L’uccello dal colletto rosa del Palermo. Il delfino del Pescara. Un’aquila della Lazio. Il logo degli Europei del 1980. Il logo della UEFA, nei primi anni 80. E, soprattutto, il Lupetto della Roma. Li ha disegnati tutti Piero Gratton, che è morto la scorsa settimana a 81 anni. Gratton è stato il grafico di una generazione di tifosi, del periodo d’oro della Serie A. “E’ riuscito a intrecciarsi nel tessuto stesso del calcio”, come scrive James Horncastle in lungo tributo su The Athletic. Un generatore di icone. Per 25 anni Gratton è stato il responsabile dei servizi giornalistici del Tg2. E la storia di come un Ferragosto fu prelevato dai Carabinieri mentre era al largo su un pedalò, perché Amintore Fanfani aveva deciso che era tempo che la RAI ... Leggi su ilnapolista The Athletic elogia Davide Ancelotti : «Ha conquistato l’Everton - sarà un grande allenatore»

The Athletic : ora impera lo sdegno per il calcio miliardario - dopo averlo alimentato per decenni

The Athletic : la Uefa ha chiesto 275 milioni di sterline ai club e alle leghe per rinviare gli Europei (Di venerdì 17 aprile 2020) Le grafiche psichedeliche della Domenica Sprint. Il galletto del Bari. L’uccello dal colletto rosa del Palermo. Il delfino del Pescara. Un’aquila della Lazio. Il logo degli Europei del 1980. Il logo della UEFA, nei primi anni 80. E, soprattutto, il Lupetto della Roma. Li ha disegnati tutti Piero, che è morto la scorsa settimana a 81 anni.è stato il grafico di una generazione di tifosi, del periodo d’oro della Serie A. “E’ riuscito a intrecciarsi nel tessuto stesso del calcio”, come scrive James Horncastle in lungo tributo su The. Un generatore di icone. Per 25 anniè stato il responsabile dei servizi giornalistici del Tg2. E la storia di come un Ferragosto fu prelevato dai Carabinieri mentre era al largo su un pedalò, perché Amintore Fanfani aveva deciso che era tempo che la RAI ...

napolista : The Athletic celebra Gratton l’uomo che eliminò il bianco e nero dalle nostre tv Il giornale on line dedica un lun… - infoitsport : Laurie Whitwell (The Athletic): “Il Real Madrid ha un accordo con Pogba” - AlbertoManca : @ErcolaniFilippo @jschiavon21 @ilpost Il problema è lavorare bene, se i contenuti fossero interessanti qualcuno che… - Basketcaffe : E' uscito ieri negli Stati Uniti 'The Victory Machine', il libro di Ethan Strauss sulla costruzione e lo smantellam… - AndBand7 : -

Ultime Notizie dalla rete : The Athletic The Athletic celebra Gratton l'uomo che eliminò il bianco e nero dalle nostre tv ilnapolista Emergenza Coronavirus: l’Athletic si riduce volontariamente lo stipendio

I calciatori dell’Athletic Bilbao hanno deciso volontariamente di tagliarsi lo stipendio per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e agevolare la situazione finanziaria del club basco. La rosa della ...

Bilbao, 10:02

L'Athletic Bilbao ha annunciato di aver raggiunto un accordo con calciatori e staff tecnico per la riduzione degli stipendi. L'accordo prevede una riduzione del 17% in caso di sospensione ...

I calciatori dell’Athletic Bilbao hanno deciso volontariamente di tagliarsi lo stipendio per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e agevolare la situazione finanziaria del club basco. La rosa della ...L'Athletic Bilbao ha annunciato di aver raggiunto un accordo con calciatori e staff tecnico per la riduzione degli stipendi. L'accordo prevede una riduzione del 17% in caso di sospensione ...