Terremoto Croazia | fatta esplodere la guglia della cattedrale di Zagabria per ragioni di

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) Dopo il fortedi magnitudo 5.5 che il 22 marzo scorso ha colpito la capitale, oggi è stata rimossa latorre settentrionaledi, rimasta seriamente danneggiata. Da un punto di vista tecnico si e’ trattato di una operazione molto complessa per la quale si e’ fatto ricorso a una gru alta 150 metri di 500 tonnellate. Per staccare lae’ stata adoperata anche una quantita’ minore di esplosivo, posta da un gruppo di esperti alpinisti. Un raggio di 200 metri dallae’ stato messo in sicurezza con il divieto totale di circolazione. L’operazione ha destato un grande interessestampa, ed e’ stata trasmessa in diretta su tutte le emittenti televisive. La decisione di rimuovere la, che raggiunge l’altezza di 108 metri, con in cima una pesante croce ...