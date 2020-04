Terapie intensive sempre meglio, meno contagi ma ancora troppi morti. Borrelli ‘taglia’ le conferenze stampa (Di venerdì 17 aprile 2020) Che vada migliorando non ci sono dubbi ma, complici anche i dati che vedono la Lombardia sempre ‘dentro’, ed il numero dei morti nel Paese sempre ‘alti’, l’unico motivo di ‘gia’ è dato dal progressivo calo del numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Come ha infatti informato poco fa il Commissario Borrelli in conferenza stampa, nell’arco delle ultime 24 ore sono morte 575 persone, a fronte di un totale di 22.745 pazienti deceduti dall’inizio dell’emergenza. Da lunedì conferenza stampa solo 2 volte a settimana Il Commissario Borrelli ha poi annunciato che dalla prossima settimana le conferenze stampa che ora vanno in diretta dalla sede della Protezione civile di Roma, non saranno più quotidiane, ma si terranno due volte a settimana… I positivi: sono 106.962 (+355 unità ... Leggi su italiasera Coronavirus in Lombardia : terapie intensive mai così basse (971). Nati 1.541 bambini

Coronavirus in Lombardia - 243 morti in 24 ore. Calano i pazienti nelle terapie intensive

