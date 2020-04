Tennis: Laver Cup rinviata al 2021, si terrà sempre a Boston. Roger Federer assicura la propria presenza (Di venerdì 17 aprile 2020) La Laver Cup non si giocherà nel 2020. Questo è quanto emerge dall’ultima comunicazione diffusa dai social dell’annuale esibizione che alterna il proprio svolgimento in Europa e negli Stati Uniti. L’edizione che si doveva tenere a Boston verrà mantenuta sempre nella stessa città, ma avrà luogo il prossimo anno. Questo il comunicato: “L’organizzazione dell’evento ha annunciato oggi che la Laver Cup non si terrà nel 2020, ma che ritornerà a Boston nel 2021. La decisione è stata presa a seguito dei cambiamenti del calendario Tennistico internazionale, che hanno creato un problema di conflitto con altri eventi Tennistici internazionali di peso. La quarta edizione della Laver Cup si terrà dunque al TD Garden di Boston dal 24 al 26 settembre del 2021“. Il riferimento è al Roland ... Leggi su oasport Coronavirus tennis/ Benneteau vs Federer : "Slam più importanti della Laver Cup" (Di venerdì 17 aprile 2020) LaCup non si giocherà nel 2020. Questo è quanto emerge dall’ultima comunicazione diffusa dai social dell’annuale esibizione che alterna il proprio svolgimento in Europa e negli Stati Uniti. L’edizione che si doveva tenere averrà mantenutanella stessa città, ma avrà luogo il prossimo anno. Questo il comunicato: “L’organizzazione dell’evento ha annunciato oggi che laCup non si terrà nel 2020, ma che ritornerà anel. La decisione è stata presa a seguito dei cambiamenti del calendariotico internazionale, che hanno creato un problema di conflitto con altri eventitici internazionali di peso. La quarta edizione dellaCup si terrà dunque al TD Garden didal 24 al 26 settembre del“. Il riferimento è al Roland ...

