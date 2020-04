Tennis, Angelo Binaghi: “Vogliamo gli Internazionali d’Italia tra settembre ed ottobre, altrimenti indoor a novembre” (Di venerdì 17 aprile 2020) C’è grande attesa nel capire cosa succederà nel futuro prossimo. Sia a livello amatoriale che professionistico: uno degli sport che spera in una pronta riapertura è il Tennis. Oggi è stato interistato a “Zona Cesarini” su Rai Radio 1 il presidente della FederTennis Angelo Binaghi. Le sue parole: “Devo essere ottimista, ma anche realista. Come ho detto a Spadafora, bisognerà cercare di convivere con il virus almeno per un anno, un anno e mezzo. Nello sport di base, in particolare, dovremo cambiare le regole alle quali siamo stati abituati fino ad ora. Nel Tennis potremmo decidere di far entrare nei circoli due persone per campo, è uno sport individuale nel quale i giocatori sono molto ben distanziati tra di loro: non può essere paragonato ad altri sport di squadra o di contatto, o anche a golf ed ... Leggi su oasport Tennis - Angelo Binaghi : “Contiamo di riprogrammare gli Internazionali d’Italia quest’anno” (Di venerdì 17 aprile 2020) C’è grande attesa nel capire cosa succederà nel futuro prossimo. Sia a livello amatoriale che professionistico: uno degli sport che spera in una pronta riapertura è il. Oggi è stato interistato a “Zona Cesarini” su Rai Radio 1 il presidente della Feder. Le sue parole: “Devo essere ottimista, ma anche realista. Come ho detto a Spadafora, bisognerà cercare di convivere con il virus almeno per un anno, un anno e mezzo. Nello sport di base, in particolare, dovremo cambiare le regole alle quali siamo stati abituati fino ad ora. Nelpotremmo decidere di far entrare nei circoli due persone per campo, è uno sport individuale nel quale i giocatori sono molto ben distanziati tra di loro: non può essere paragonato ad altri sport di squadra o di contatto, o anche a golf ed ...

