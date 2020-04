“Tale padre tale figlio”: Cristiano Ronaldo insegna il “siuuuuu” al piccolo Mateo [VIDEO] (Di venerdì 17 aprile 2020) Quando si dice ‘tale padre tale figlio’. Cristiano Ronaldo sta dedicando tanto tempo alla sua famiglia e, in particolare, ai figli. In un VIDEO postato sui social è alle prese con il piccolo Mateo, nell’intento di insegnargli il famoso “siuuuuu”. Tra una risata e l’altra, CR7 ha cercato in tutti i modi di trasmettere al figlioletto la sua celebre esultanza. A corredo del VIDEO una breve didascalia: “Like father like son”. In basso il filmato. Cristiano Ronaldo insegna il siuuuuu al piccolo Mateo VIDEO Balotelli crea la sua TOP 11: fuori Cristiano Ronaldo, c’è CassanoL'articolo “tale padre tale figlio”: Cristiano Ronaldo insegna il “siuuuuu” al piccolo Mateo VIDEO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 17 aprile 2020) Quando si dice ‘figlio’.sta dedicando tanto tempo alla sua famiglia e, in particolare, ai figli. In unpostato sui social è alle prese con il, nell’intento dirgli il famoso “siuuuuu”. Tra una risata e l’altra, CR7 ha cercato in tutti i modi di trasmettere al figlioletto la sua celebre esultanza. A corredo deluna breve didascalia: “Like father like son”. In basso il filmato.il siuuuuu alBalotelli crea la sua TOP 11: fuori, c’è CassanoL'articolo “figlio”:il “siuuuuu” alCalcioWeb.

