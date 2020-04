“Tale madre tale figlia, il Ken umano…”: Jasmine Carrisi brutalmente offesa, il paragone con Loredana Lecciso [FOTO] (Di venerdì 17 aprile 2020) La quarantena di Jasmine Carrisi La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso si sta annoiando in questa lunga quarantena per Covid-19. E’ naturale visto che la bella Jasmine ha solo 18 anni e sente la mancanza degli amici e del suo ipotetico fidanzato. La ragazzina trascorre il suo tempo ascoltando musica, facendo delle lunghe passeggiate nella Tenuta di Cellino San Marco, giocando col suo cagnolino e realizzando delle foto che poi posta su IG. E a proposito di social network, la sorella maggiore di Bido ha un grosso seguito al punto che in passato lo ha sfruttato per fare l’influencer. Oltre a tantissimi complimenti, la giovane riceve anche numerose critiche, alcune molto feroci. Il nuovo post della 18enne scatena l’ira dei detrattori In questo periodo Jasmine Carrisi è particolarmente attiva sul suo account Instagram. Ad esempio nelle ultime ore la figlia di ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 17 aprile 2020) La quarantena diLa primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso si sta annoiando in questa lunga quarantena per Covid-19. E’ naturale visto che la bellaha solo 18 anni e sente la mancanza degli amici e del suo ipotetico fidanzato. La ragazzina trascorre il suo tempo ascoltando musica, facendo delle lunghe passeggiate nella Tenuta di Cellino San Marco, giocando col suo cagnolino e realizzando delle foto che poi posta su IG. E a proposito di social network, la sorella maggiore di Bido ha un grosso seguito al punto che in passato lo ha sfruttato per fare l’influencer. Oltre a tantissimi complimenti, la giovane riceve anche numerose critiche, alcune molto feroci. Il nuovo post della 18enne scatena l’ira dei detrattori In questo periodoè particolarmente attiva sul suo account Instagram. Ad esempio nelle ultime ore ladi ...

AkiraElrien : @nevxtohoseok Tale madre tali figli - IndieSdaughter : Mamma mia, ecco perché da bambina ero una santa. Mia madre sta dicendo a mio fratello che lo manderà al collegio e… - SCEMENZA : @ildiegoista Ci avrai riflettuto sicuramente, prima di dirglielo...ma comunque, secondo me, hai fatto bene. L'impor… - LauraCarrese : @ZanellaRina Come non ha prove? Perché non ha chiamato subito la polizia? Che ci fa ora col video?Non può esistere… - artvisdylan : madre santa non ce la faccio più a vedermi con questa faccia uno di questi giorni mi farò una full face tale che d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tale madre Permessi legge 104 se disabile è ricoverato La Legge per Tutti