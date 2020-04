Svanisce il miraggio patente di immunità Iss | Esposti a Covid 9 italiani su 10

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Francesca Angeli Trend dei contagi in discesa e per la prima volta sotto 3mila unità i pazienti in terapia intensiva Non ci sono le condizioni per dare patentini di;. Non esistono test che possano certificare con certezza che non ci ammaleremo di19. Non solo. In media il 90 per cento della popolazione italiana è a rischio contagio: quindi la stragrande maggioranza dei cittadini è esposta, pur con percentuali diverse a seconda di quanto il contagio sia diffuso nell'area in cui abitano. L'analisi del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, è una doccia gelata sulle speranze di una ripartenza veloce per il mondo del lavoro e di un ritorno alla normalità per le famiglie che sognano la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività. Alla normalità si tornerà soltanto ...