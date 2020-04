Sudafrica, leoni dormono sulle strade deserte per il lockdown: le foto (Di venerdì 17 aprile 2020) Sudafrica, leoni dormono sulle strade deserte per il lockdown: le foto I leoni schiacciano un sonnellino sdraiati per la strada, approfittando dell’assenza prolungata degli umani: le incredibili immagini provengono dal Kruger National Park, in Sudafrica, una delle più grandi riserve faunistiche dell’Africa. La strada d’asfalto che attraversa il parco, solitamente piena di turisti, è deserta a causa del lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. Dalla Bbc alla Cnn, sono diverse le testate internazionali che hanno dato risalto agli scatti realizzati dal ranger Richard Sowry mercoledì scorso, che dopo essere stati pubblicati su Twitter hanno fatto il giro del mondo. Il parco nazionale di Kruger è rimasto chiuso dal 25 marzo, come altre riserve del paese, a causa delle misure del anti-contagio. “Questi leoni di solito vivono nel ... Leggi su tpi Coronavirus - niente turisti nella savana sudafricana : i leoni fanno siesta in strada (Di venerdì 17 aprile 2020)per il: leschiacciano un sonnellino sdraiati per la strada, approfittando dell’assenza prolungata degli umani: le incredibili immagini provengono dal Kruger National Park, in, una delle più grandi riserve faunistiche dell’Africa. La strada d’asfalto che attraversa il parco, solitamente piena di turisti, è deserta a causa deldovuto all’emergenza Coronavirus. Dalla Bbc alla Cnn, sono diverse le testate internazionali che hanno dato risalto agli scatti realizzati dal ranger Richard Sowry mercoledì scorso, che dopo essere stati pubblicati su Twitter hanno fatto il giro del mondo. Il parco nazionale di Kruger è rimasto chiuso dal 25 marzo, come altre riserve del paese, a causa delle misure del anti-contagio. “Questidi solito vivono nel ...

StefaniaLuppi2 : RT @chruggeriTg2: #Coronavirus in #Sudafrica, senza turisti i leoni dormono tranquilli sull’asfalto del Kruger National P… - chruggeriTg2 : #Coronavirus in #Sudafrica, senza turisti i leoni dormono tranquilli sull’asfalto del Kruger National P…… - Domenic78941661 : RT @sadape54: Sudafrica, la strada è deserta per il lockdown: i leoni si fanno un pisolino sull’asfalto - IliaVerrocchi : Sudafrica, la strada è deserta per il lockdown: i leoni si fanno un pisolino sull’asfalto - donadove1 : RT @BlitzQuotidiano: Sudafrica, al Kruger Park mancano i turisti per il lockdown: leoni si sdraiano sulla strada FOTO -