Streets of Rage 4 ha finalmente una data di uscita ed è dietro l'angolo (Di venerdì 17 aprile 2020) Attraverso un comunicato stampa, il publisher e co-sviluppatore DotEmu assieme al co-sviluppatore Lizardcube e Guard Crush Games, hanno annunciato oggi con orgoglio che Streets of Rage 4, il tanto atteso ritorno dell'iconica serie beat-em-up di SEGA, arriverà su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Game Pass il 30 aprile ad un prezzo di € 24,99.La notizia è arrivata corredata da un nuovissimo trailer che ci consente di dare un primo sguardo alla Battle Mode di Streets of Rage 4, un'esperienza che vede il suo ritorno dai capitoli Streets of Rage 2 e 3. Questa modalità è destinata ad aiutare i rivali a riconoscere chi è veramente il nemico dei vicoli di Wood Oak City.Inoltre, Dotemu, Lizardcube e Guard Crush Games hanno anche dettagliato come sono riusciti ad incorporare i personaggi pixel art annunciati di recente e le classiche ... Leggi su eurogamer Streets of Rage 4 ha ora una data di uscita e non è così poi lontana

Streets of Rage 4 in un video gameplay che ci mostra il ritorno dell'icona arcade

