Stoccata di Pupo alle ex presentatrici del Grande Fratello? Ecco cosa ha detto

Leggi su trendit

(Di venerdì 17 aprile 2020) Intervistato da TvBlog, il cantante e opinionista delVip,, ha tirato le somme di questa edizione molto particolare. L’opinionista, prima di tutto, ha dato un suo parere sulla conduzione di Alfonso Signorini, lanciando però una frecciatinaconduttrici che hanno fatto la storia delNIP e VIP: Barbara d’Urso, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi.ha infatti affermato: Alfonso per me è stata una grandissima sorpresa. Ho scoperto un amico fraterno, una persona molto più valida di quella che credevo. Ha i suoi atteggiamenti a volte conservatori, poco portati all’idea di dissacrazione di certi riti, ma è stato se stesso e mi è piaciuto molto. Questa edizione, anche per come purtroppo è andata a finire, non avrebbe potuto avere elemento migliore. La Blasi, la d’Urso, la Marcuzzi, ...