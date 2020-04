Stati Uniti | Donald Trump lancia un piano in tre fasi per la riapertura

Leggi su fanpage

(Di venerdì 17 aprile 2020) Opening Up America Again: questo il nome delin treannunciato daper il ritorno alla normalità negli. Il Paese, il primo al mondo per numero di contagi con oltre 671mila casi di coronavirus, riaprirà gradualmente e con tempistiche diverse da Stato a Stato. La Casa Bianca ha però presentato le linee guida per la gestione della fine del lockdown.