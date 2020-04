Spostamenti per coltivazioni, non professionali, di campi agricoli: sindaci salernitani tra provvedimenti e missive alla Regione (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Consentire ai cittadini gli Spostamenti per la coltivazione, non professionale, dei campi agricoli privati collocati a distanza rispetto alle abitazioni, in piena emergenza covid-19. È questo il mistero che da giorni attanaglia gli amministratori comunali salernitani della Valle del Sele, degli Alburni, del Cilento e del Vallo di Diano, che in queste ore, stanno emanando avvisi e ordinanze sindacali per consentire la coltivazione non professionale dei campi agricoli ai fini dell’autosostentamento delle famiglie. Attività agricola consentita dai decreti governativi nazionali ma non espressamente contemplata dalle ordinanze regionali della Campania che consentono la coltivazione ad uso privato dei soli campi adiacenti le abitazioni. Una situazione questa, che a seguito delle sollecitazioni dei contadini e di migliaia di ... Leggi su anteprima24 Emergenza Covid-19 - fase 2 già dopo il 25 aprile - riaprono industrie auto - moda - cantieri e mobili - spostamenti limitati per gli over 70 e gli under 18

Arriva il via libera per auto e moda Spostamenti limitati per under 18

I dati di Google e Waze : aumentano gli spostamenti a Roma e nel Lazio - ma per lavoro (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Consentire ai cittadini gliper la coltivazione, non professionale, deiprivati collocati a distanza rispetto alle abitazioni, in piena emergenza covid-19. È questo il mistero che da giorni attanaglia gli amministratori comunalidella Valle del Sele, degli Alburni, del Cilento e del Vallo di Diano, che in queste ore, stanno emanando avvisi e ordinanze sindacali per consentire la coltivazione non professionale deiai fini dell’autosostentamento delle famiglie. Attività agricola consentita dai decreti governativi nazionali ma non espressamente contemplata dalle ordinanze regionali della Campania che consentono la coltivazione ad uso privato dei soliadiacenti le abitazioni. Una situazione questa, che a seguito delle sollecitazioni dei contadini e di migliaia di ...

Corriere : Da lunedì via libera ai cantieri, alla moda e all’auto. Limiti agli spostamenti per gli under 18 - regionetoscana : #coronavirsu #covid19 Da oggi ammessa la cura di orti e allevamenti anche amatoriali. Spostamenti consentiti anche… - TgrRaiPuglia : La banca dati di @coldiretti per superare le difficoltà occupazionali causate dalle limitazioni degli spostamenti.… - st_75 : RT @paolokolla: L'App per il tracciamento #Covid, è un incredibile sistema di sorveglianza di massa che integra spostamenti, dati personali… - PAOLAMALACRIDA : RT @paolokolla: L'App per il tracciamento #Covid, è un incredibile sistema di sorveglianza di massa che integra spostamenti, dati personali… -