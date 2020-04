Speculazioni e aumento dei prezzi dovuti al Coronavirus Ecco come ci si può difendere e

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 aprile 2020) di Salvatore Pignataro Sono numerose le segnalazioni relative allelegate all’emergenza. Non solo mascherine, guanti, e gel igienizzanti, ma anche prodotti alimentari hanno visto registrare in molti casi una lievitazione deirispetto a tre mesi fa. Tutto ciò, chiaramente è vietato. Per la legge, infatti, è reato vendere aalti speculando sul. I commercianti e fornitori che, approfittando della forte domanda di determinati prodotti ( mascherine, igienizzanti e guanti) aumentano iper guadagnarci sulle vendite compiono manovre speculative e quindi sono perseguibili ai sensi dell’articolo 501 bis ( Manovre speculative su merci) che prevedonopena la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 516 a 25.822 euro. Tra l’altro sarebbe buon uso per i cittadini conservare gli ...