Spaccatura interna alla Lega per Eurobond rifiutati: “Avete tradito l’Italia” (Di sabato 18 aprile 2020) Una presa di posizione netta e forte, oltre che per certi versi clamorosa, quella che arriva direttamente dalla divisione di Agrigento della Lega verso i vertici del partito. Al centro di questa discordia interna, a dir poco anomala per il Carroccio, il voto contrario del partito agli Eurobond di cui vi abbiamo dato conto questa mattina. Grazie anche al sostegno di Forza Italia, infatti, dallo schieramento politico numero uno in Italia è giunto il rifiuto nei confronti della misura auspicata anche da Fratelli d’Italia (stando ai voti riscontrati), oltre che ovviamente dal governo. La Lega ed il voto contrario agli Eurobond Da giorni viene contestato a Conte e al governo l’eventuale accettazione del MES, visto come accordo che rischia di far piegare il Paese alla volontà sovranista delle potenze europee. Questa, almeno, la tesi portata avanti dalla Lega dopo le ... Leggi su bufale (Di sabato 18 aprile 2020) Una presa di posizione netta e forte, oltre che per certi versi clamorosa, quella che arriva direttamente ddivisione di Agrigento dellaverso i vertici del partito. Al centro di questa discordia, a dir poco anomala per il Carroccio, il voto contrario del partito aglidi cui vi abbiamo dato conto questa mattina. Grazie anche al sostegno di Forza Italia, infatti, dallo schieramento politico numero uno in Italia è giunto il rifiuto nei confronti della misura auspicata anche da Fratelli d’Italia (stando ai voti riscontrati), oltre che ovviamente dal governo. Laed il voto contrario agliDa giorni viene contestato a Conte e al governo l’eventuale accettazione del MES, visto come accordo che rischia di far piegare il Paesevolontà sovranista delle potenze europee. Questa, almeno, la tesi portata avanti ddopo le ...

Sulla modalità di svolgimento dei concorsi però continua la guerra tra il ministero dell'Istruzione i sindacati. E la spaccatura potrebbe aprirsi dolorosa anche all'interno della maggioranza. Il ...

Governo ultime notizie: scontro Mes tra M5S e Pd. Conte “non dividere”

Il voto di ieri al parlamento europeo ha segnato una spaccatura annunciata nella maggioranza ... con Conte costretto a intervenire per porre fine ai dissapori tra Pd e pentasellati all’interno della ...

Sulla modalità di svolgimento dei concorsi però continua la guerra tra il ministero dell'Istruzione i sindacati. E la spaccatura potrebbe aprirsi dolorosa anche all'interno della maggioranza. Il ...Il voto di ieri al parlamento europeo ha segnato una spaccatura annunciata nella maggioranza ... con Conte costretto a intervenire per porre fine ai dissapori tra Pd e pentasellati all'interno della ...