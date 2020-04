Sos della Confesercenti | basta proclami | decreto liquidità è inadeguato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “Ad oggi sono pochissime le imprese che hanno usufruito del bonus dei 600 euro, mentre le misure di sostegnoRegione Campania tagliano fuori la maggior parte delle attività a causa del tetto massimo dei 100.000 euro di fatturato per le imprese e dei 35.000 per gli autonomi. La situazione è ancor più drammatica per i dipendenti, per i quali ancora non si conosce la data dei pagamenticassa integrazione”. Lancia un grido d’allarme in difesa delle imprese del Casertano il presidente provincialedi Caserta Salvatore Petrella. “IlLiquidità non soddisfa a pieno le esigenze del territorio e delude le aspettativevigilia; ènon solo per le imprese, ma anche per i migliaia di dipendenti costretti a fermarsi a causa di questa ...