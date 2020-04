Sono guarito dal virus e riapro l' azienda Lo Stato? Basta parole

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Stefano Zurlo L'ad di Openjobmetis: "Ero un relitto, pensavo di morire. Il governo faccia poche cose ma utili" È stata dura. Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis, una delle principali agenzie per il lavoro italiane, è a casa da qualche giorno. Levigato dalla malattia, ma in smart working. «Sto riprendendo l'attività e non le nascondo la gioia che provo nel tornare alla vita e al lavoro, a 51 anni, dopo la battaglia con il Corona». Quando si è ammalato? «Ai primi di marzo.rimasto solo a casa, in isolamento, convinto di farcela, invece un po' alla voltacrollato: la febbre, i dolori e poi e poi una tosse devastante che non mi lasciava mangiare, non mi lasciava dormire, non mi lasciava pensare. Mi trascinavo come un relitto, aspettavo non so bene cosa, un giorno ho pensato di morire. Per fortuna ...