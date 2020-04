Sondaggio Ipsos, dietro la Meloni un terremoto. Clamoroso: Di Maio sorpassa Salvini (Di venerdì 17 aprile 2020) Secondo il Sondaggio Ipsos pubblicato sul settimanale Cruscotto, Giorgia Meloni è la leader più gradita dagli italiani a quota 31. Al secondo posto si ritrova a sorpresa Luigi Di Maio, che per la prima volta dal 2018 supera Matteo Salvini e guadagna ben 10 punti nell'ultimo mese: segno che forse la distanza dal premier Giuseppe Conte e soprattutto dal Movimento 5 Stelle ha fatto bene a Di Maio, che ha guadagnato consenso da quando si è concentrato unicamente sul lavoro di ministro degli Esteri. L'ex capo politico grillino è rilevato al 30%, mentre il leader della Lega ha perso 2 punti ed è sceso a 29. Nel Sondaggio, che assegna un indice di gradimento in valore assoluto a ciascun leader, non è incluso il premier Conte, ma ci sono Nicola Zingaretti (28) e Silvio Berlusconi (22): entrambi hanno perso un punto rispetto alla scorsa rilevazione. ... Leggi su liberoquotidiano Sondaggio Ipsos - è Conte il leader più apprezzato in emergenza Coronavirus

Sondaggio Ipsos. Forte aumento fiducia in Governo e Giuseppe Conte

