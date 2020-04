Sondaggi elettorali Euromedia | si ingrossa il numero degli indecisi

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 17 aprile 2020): siilLe polemiche politiche allontanano gli italiani dai partiti. A dirlo è Alessandra Ghisleri presentando i risultati deidiper Porta a Porta, durante la puntata del 16 aprile. “Negli ultimi giorni – afferma la direttrice dell’istituto demoscopico – è cresciuto ilche sfiora il 40% (36,2%). In un momento complicato in cui si cercano certezze e punti di riferimento, la polemica politica non piace e quindi quasi un italiano su due ha difficoltà nello scegliere il partito di appartenenza”. Il risultato è una sfilza di segni negativi per le forze politiche. A cominciare dalla Lega che, rispetto alla rilevazione di inizio aprile, perde lo 0,2 scivolando al 27,5%. Peggio fa il Pd che perde mezzo punto percentuale e ...