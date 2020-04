Solti Ignoti | Amadeus si è ritirato a vita familiare | le rivelazioni a Domenica In di

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 17 aprile 2020)e Giovanna Civitillo ospiti aIn Nonostante il periodo di difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria per il Covid-19,prossima 19 aprile 2020 alle 14 su Rai Uno andrà in onda una nuova puntata del contenitore festivoIn. Mara Venier dallo studio Fabrizio Frizzi di Roma si collegherà via Skype con molti ospiti, tra cui Amedeo Sebastiani, aliasconduttore e direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo e padrone di casa del game show Soliti– Il Ritorno, da oltre un mese in replica. Il professionista veronese non sarà da solo ma in compagnia della sua famiglia. La decisione di sospendere il game show Soliti– Il Ritorno Ebbene sì,e Giovanna Civitillo saranno ancora una volta ospiti diIn di Mara Venier. Il conduttore racconteranno alla collega ...