Sky Sport Classic, da non perdere le giornate a tema dedicate agli sportivi (Di venerdì 17 aprile 2020) Prosegue la programmazione speciale di Sky Sport (Sky #IoRestoACasa). Tra domani e lunedì 20 aprile, da non perdere le giornate a tema su Sky Sport Uno (e Sky Sport Collection) dedicate ai protagonisti del calcio di oggi, gli appuntamenti con le gare virtuali su Sky Sport F1, la fase finale della EA SportS FIFA20 #STAYANDPLAY Cup su Sky Sport Serie A, gli ospiti di #CasaSkySport e le rubriche su Sky Sport 24.SKY Sport UNO. Sul canale 201 (e su Sky Sport Collection 24 ore dopo) continuano le giornate dedicate ad alcuni miti del calcio dei nostri... Leggi su digital-news Sport in tv oggi (venerdì 17 aprile) : orari e palinsesto completo. La guida su Raisport - Sky - Eurosport e Sportitalia

Sky Sport - un super weekend con le gare virtuali di eSports IndyCar e F1

Sport in tv oggi (giovedì 16 aprile) : orari e palinsesto completo. La guida su Raisport - Sky - Eurosport e Sportitalia (Di venerdì 17 aprile 2020) Prosegue la programmazione speciale di Sky(Sky #IoRestoACasa). Tra domani e lunedì 20 aprile, da nonlesu SkyUno (e SkyCollection)ai protagonisti del calcio di oggi, gli appuntamenti con le gare virtuali su SkyF1, la fase finale della EAS FIFA20 #STAYANDPLAY Cup su SkySerie A, gli ospiti di #CasaSkye le rubriche su Sky24.SKYUNO. Sul canale 201 (e su SkyCollection 24 ore dopo) continuano lead alcuni miti del calcio dei nostri...

SkySport : #Coronavirus, medico in corsia con il 10 di Totti sulla tuta: l'omaggio della Roma - SkySport : Napoli, colletta dei giocatori per i dipendenti in cassa integrazione per il coronavirus - SkySport : Il Guangzhou di Fabio Cannavaro presenta il nuovo stadio da 100mila posti. FOTO - esa_2017 : RT @SkySport: FIFA 20, su Sky la eSports Academy di @Lonewolf92Fifa Gli appuntamenti della settimana ? - esa_2017 : RT @SkySport: Sky Sport eCup, ci sono ancora posti La competizione eSports per Sky #IoRestoACasa ISCRIVITI ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sport Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Sky, giorni decisivi per la Serie A e spinge sugli sconti per gli abbonati

In particolare per i clienti Sky dei pacchetti Sport e Calcio, per i mesi di aprile e maggio, Sky ha previsto uno sconto pari a 15,20 euro al mese per i clienti con entrambi i pacchetti attivi e di ...

La speciale top 11 di sempre di Steven Gerrard

Il britannico Sky Sports convoca in diretta un ospite speciale e gioca con Steven Gerrard, leggenda del Liverpool e manager dei Rangers Glasgow. Con il tecnico inglese c’è spazio anche per stilare una ...

In particolare per i clienti Sky dei pacchetti Sport e Calcio, per i mesi di aprile e maggio, Sky ha previsto uno sconto pari a 15,20 euro al mese per i clienti con entrambi i pacchetti attivi e di ...Il britannico Sky Sports convoca in diretta un ospite speciale e gioca con Steven Gerrard, leggenda del Liverpool e manager dei Rangers Glasgow. Con il tecnico inglese c’è spazio anche per stilare una ...